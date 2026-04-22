До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 квітня 2026 року.

Завершилася 1517 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Правоохоронці затримали в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили військовослужбовці місцевого ТЦК.

Клименко розповів, що стрілець, який улаштував теракт у Голосіївському районі Києва, записував події на диктофон свого телефона.

Зеленський заявив, що Україна виконала ремонт ділянки нафтопроводу Дружба, пошкодженої російськими обстрілами.

Попзірка Дуа Ліпа допомогла купити пікап для українських військових медиків.

Суд обрав запобіжні заходи патрульним поліції, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Києві. Їм обом призначили тримання під вартою до 18 червня із можливістю внесення застави

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 194 бойові зіткнення. Противник завдав 50 авіаційних ударів — скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3982 дронів-камікадзе та здійснив 2112 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням девʼяти КАБ, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з них — із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в бік Бочкового. Одна штурмова дія триває.

На Куп'янському напрямку ворог атакував два рази, у районі Новоосинового та в бік Курилівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім штурмів окупантів, в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов'янському напрямку противник два рази намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в бік Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського та Маркового. Одна штурмова дія триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Новодмитрівки. Три атаки триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка та Василівка. Чотири штурмові дії ворога тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 97 окупантів та 27 — поранено, знищено укриття ворога. Також ушкоджено пункт управління БпЛА ворога, шість укриттів, гармату та дві одиниці автомобільної техніки. Знищено або подавлено 99 БЛА різних ТИПІВ.

На Олександрівському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Злагода та у бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у районах Залізничного, Святопетрівки, Гіркого, Гуляйпільського та Староукраїнки. Дві атаки триває.

На Оріхівському напрямку ворог пʼять разів атакував в бік в Щербаків, Плавнів та Степногірська. Одна атака іще триває.

На Придніпровському напрямку противник проводив чотири штурмові дії.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно говорив із канцлером Мерцом, а перед тим сьогодні вже спілкувалися з Президентом Європейської ради Коштою і Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки. Це кошти, які вже були затверджені Європейською радою, але блокувалися. Зараз жодних приводів для блокування бути не може. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід «Дружба», який росіяни розбили. Ми відремонтували. Сподіваємося, що і Євросоюз буде реалізовувати домовленості. Давно немає прогресу також і по нових санкціях проти Росії за цю війну. Тим більше це не допомагає, коли Америка послаблює обмеження. Тиск повинен бути, щоб росіяни не відчували, що можуть воювати спокійно та без наслідків.

Сьогодні детально говорили з військовими – була доповідь Головнокомандувача Сирського та начальника Генерального штабу Гнатова. Ми розуміємо, що в планах у російської армії та які в них пріоритети: є відповідні мапи. Є деталі. Ми будемо протидіяти. Сили й засоби для цього визначені. Погодив і наші наступні операції – українські далекобійні санкції будуть працювати та знижувати російські можливості. Війну треба завершувати, і дипломатія сама себе не наблизить, потрібен тиск на агресора, щоб війна йшла до закінчення.

Ми говорили сьогодні також детально з міністром оборони України Федоровим – разом із військовим командуванням. Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії. Рішення готуються.



Ще одне. Ми домовилися з Прем’єр-міністром України Свириденко та міністром економіки Соболевим, що найближчими тижнями визначимось із додатковими економічними заходами, які допоможуть Україні стати сильнішою. Потрібен більш стратегічний, системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше й дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше. Це стосується і податкової стратегії, і детінізації економіки, і реальної підтримки українців та українського бізнесу.

Я дякую всім нашим людям, хто б’ється заради інтересів України, як заради себе самого. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!