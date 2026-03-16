Інше

Колишній тренер Німеччини визнав, що не читав довгу заяву Месута і залишився розчарованим.

Колишній тренер збірної Німеччини Йоахім Лев прокоментував відхід Месута Озіла зі складу національної команди після невдалого виступу на чемпіонаті світу 2018 року в Росії. Переможець ЧС-2014 оголосив про завершення міжнародної кар’єри лише через чотири роки після турніру.

У документальному фільмі ZDF "Месут Озіл – гість у друга" Лев зізнався, що не надто замислювався над причинами рішення Озіла:



"Я ніколи не читав прес-реліз повністю чи причини його написання. По-перше, він був для мене занадто довгим, а по-друге, я був розчарований тоді, бо насправді не чув його від нього особисто".

Відзначимо, що перед ЧС-2018 Озіл потрапив у центр уваги через зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом разом з Ілкаєм Гюндоганом, що викликало негативну реакцію частини громадськості в Німеччині. Після історичного вильоту збірної з групового етапу Озіл заявив про расизм у керівництві Німеччини у тричастинному пості англійською мовою.

Колишній агент футболіста Еркут Сьогют пояснив мотиви Озіла:



"Для Месута було зрозуміло з самого початку: нам нема за що вибачатися. Ми нічого поганого не зробили. Він саме цього й хотів".

Месут Озіл завершив професійну кар’єру у 2023 році, останнім часом граючи за Істанбул Башакшехір у Туреччині. За словами Лева, зараз гравець рідко буває в Німеччині та проживає в Туреччині.