Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають українські позиції, знищують окупанта. Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень. І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву росії. Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики.

Я вдячний кожному нашому підрозділу на Донецькому напрямку, усім, хто захищає Україну в Харківській області, в прикордонні Сумщини. Важливо – Запорізький напрямок. росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо. Я дякую нашим ДШВ, всім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям, силам Нацгвардії та Національної поліції, які теж задіяні. Я дякую. Говорив сьогодні з Головнокомандувачем Олександром Сирським – є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці.

Ми говорили сьогодні з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко по реалізації планів стійкості для наших регіонів, які були затверджені та мають бути повністю реалізовані. Уряд працює, щоб під це був і повний фінансовий ресурс. І це багато в чому залежить від наших партнерів. Саме тому санкції проти росії так важливі. Пакети підтримки важливі. І європейські рішення – у тому числі про 90 мільярдів євро підтримки, – які були вже ухвалені, мають працювати. Слово Європи має працювати. Щоб незалежно від дипломатичної ситуації, будь-яких викликів у світі наші регіони були готові на наступну зиму саме так, як цьому навчила минула зима. При цьому відповідальність обласної влади та кожної громади має бути теж достатньо серйозна, і на рівні уряду ми готові допомагати максимально, щоб люди були захищені. ДСНС України, інші структури на центральному рівні, наші енергетичні компанії мають свою частину відповідальності. Ключова робота – на місцях.

Важливо, що вдалося реалізувати в цьому році також індексацію пенсій. Це вагомо – щороку в час повномасштабної війни Україна забезпечує соціальні виплати. Зараз ми говорили з Прем’єр-міністром про старт нових програм підтримки: додаткові виплати для пенсіонерів та людей, які потребують соціального захисту, будуть забезпечені у квітні. Саме так, як ми домовлялися з урядом.

У частині наших регіонів стартували вже й дорожні ремонти, і я звертаю увагу урядовців та обласної влади зокрема на стан доріг поблизу фронту та в усіх тих громадах, де здійснюється евакуація поранених та наша військова логістика. Оборона держави – перший пріоритет. росіяни до миру не готуються. Ми повинні забезпечити захист на сто відсотків – і ми це робимо.

Перемовини при цьому не відкладаємо, у дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери. росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках. Якщо тиск на росію послаблюють, росія думає, що їй щастить і що вона начебто може воювати далі. Саме тому тиск на агресора – це ключ до миру, до справжньої дипломатії та до справжніх домовленостей. Сьогодні я дав нові доручення Рустему Умєрову – він спілкується постійно з американською стороною, 24/7. Також на тижні ми будемо працювати з нашими партнерами у Європі, щоб можливостей захисту в України стало більше, більше, а в партнерів – більше готовності підтримувати нас, підтримувати Україну. Я дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!