Завершилася 1482 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зранку, 16 березня, російські війська атакували Київ. У місті працювали Сили протиповітряної оборони. Уламки БПЛА впали у центрі столиці, повідомив Кличко. Йдеться про Майдан Незалежності. Також вранці 16 березня армія рф завдала ударів по Харкову.

🔸 Унаслідок обстрілу рф Запоріжжя загинула жінка, ще троє людей дістали поранення, повідомив керівник ОВА Федоров. Російські війська атакували приватний сектор в одному із житлових кварталів міста. З-під завалів дістали 15-річну дівчину та жінку, яка має інвалідність. Вони перебувають під наглядом лікарів.

🔸 Президент України Володимир Зеленський заявив, що весняний наступ російських військ провалився, а Сили оборони повернули контроль над 434 кілометрами української землі. рф не планує зупиняти війну та продовжує нарощувати кількість дронів.

🔸 Трамп вимагає від союзників по НАТО допомогти з Іраном. Там кажуть — "не наша війна”.

🔸 Наступна тристороння зустріч переговорних груп України, США та росії може відбутися в середині наступного тижня. Зеленський повідомив, що США хочуть провести її в Америці, але росіяни — проти.

🔸 Президент заявив, що розглядає можливість ініціювати мобілізацію депутатів Верховної ради.

🔸 Антидроновим захистом планують покрити 600 кілометрів доріг, які є ключовими для військової логістики.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 152 бойових зіткнення.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару – скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6232 дрони–камікадзе та здійснив 2884 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням семи КАБ. На напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Стариці та Вовчанська. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоосинового, Куп’янська та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять штурмів окупантів у районах Дробишевого, Лиману, Ставків, Діброви та Борової. Дві штурмові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай–Олександрівки. Три штурмові дії продовжуються.

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити свої позиції в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 28 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русиного Яру, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія та Новомиколаївка. Дві ворожі атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 56 окупантів та 26 – поранено; знищено одне укриття противника, реактивну систему залпового вогню; пошкоджено 54 укриття, два пункти управління БпЛА та три гармати. Знищено або подавлено 226 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Данилівка та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів: у районах населених пунктів Залізничне, Мирне, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське та Варварівка.

На Оріхівському напрямку противник атакувальні дії не проводив.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають українські позиції, знищують окупанта. Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень. І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву росії. Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики.

Я вдячний кожному нашому підрозділу на Донецькому напрямку, усім, хто захищає Україну в Харківській області, в прикордонні Сумщини. Важливо – Запорізький напрямок. росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо. Я дякую нашим ДШВ, всім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям, силам Нацгвардії та Національної поліції, які теж задіяні. Я дякую. Говорив сьогодні з Головнокомандувачем Олександром Сирським – є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці.

Ми говорили сьогодні з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко по реалізації планів стійкості для наших регіонів, які були затверджені та мають бути повністю реалізовані. Уряд працює, щоб під це був і повний фінансовий ресурс. І це багато в чому залежить від наших партнерів. Саме тому санкції проти росії так важливі. Пакети підтримки важливі. І європейські рішення – у тому числі про 90 мільярдів євро підтримки, – які були вже ухвалені, мають працювати. Слово Європи має працювати. Щоб незалежно від дипломатичної ситуації, будь-яких викликів у світі наші регіони були готові на наступну зиму саме так, як цьому навчила минула зима. При цьому відповідальність обласної влади та кожної громади має бути теж достатньо серйозна, і на рівні уряду ми готові допомагати максимально, щоб люди були захищені. ДСНС України, інші структури на центральному рівні, наші енергетичні компанії мають свою частину відповідальності. Ключова робота – на місцях.

Важливо, що вдалося реалізувати в цьому році також індексацію пенсій. Це вагомо – щороку в час повномасштабної війни Україна забезпечує соціальні виплати. Зараз ми говорили з Прем’єр-міністром про старт нових програм підтримки: додаткові виплати для пенсіонерів та людей, які потребують соціального захисту, будуть забезпечені у квітні. Саме так, як ми домовлялися з урядом.

У частині наших регіонів стартували вже й дорожні ремонти, і я звертаю увагу урядовців та обласної влади зокрема на стан доріг поблизу фронту та в усіх тих громадах, де здійснюється евакуація поранених та наша військова логістика. Оборона держави – перший пріоритет. росіяни до миру не готуються. Ми повинні забезпечити захист на сто відсотків – і ми це робимо.

Перемовини при цьому не відкладаємо, у дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери. росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках. Якщо тиск на росію послаблюють, росія думає, що їй щастить і що вона начебто може воювати далі. Саме тому тиск на агресора – це ключ до миру, до справжньої дипломатії та до справжніх домовленостей. Сьогодні я дав нові доручення Рустему Умєрову – він спілкується постійно з американською стороною, 24/7. Також на тижні ми будемо працювати з нашими партнерами у Європі, щоб можливостей захисту в України стало більше, більше, а в партнерів – більше готовності підтримувати нас, підтримувати Україну. Я дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!

