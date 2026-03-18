Апеляційний комітет CAF скасував попереднє рішення та затвердив результат 3:0 на користь марокканців.

Апеляційний комітет CAF ухвалив резонансне рішення щодо фіналу Кубка африканських націй-2025, який проходив у Марокко.

Тріумфатору турніру, збірній Сенегалу, зараховано технічну поразку в фіналі, а перемогу з рахунком 3:0 присуджено збірній Марокко.

Таке рішення було прийняте після розгляду апеляції, поданої Федерацією футболу Марокко. У підсумку апеляційний орган визнав її обґрунтованою, скасував попередній вердикт дисциплінарного комітету та встановив, що дії сенегальської команди підпадають під порушення регламенту турніру.

Згідно з висновками комітету, Федерація футболу Сенегалу порушила відповідні статті регламенту, що і стало підставою для технічної поразки у фінальному матчі. Таким чином, офіційний результат гри зафіксовано як 3:0 на користь марокканської сторони.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Окрім цього, апеляційний комітет розглянув низку супутніх інцидентів. Зокрема, гравець збірної Марокко Ісмаель Саїбарі отримав дискваліфікацію на два матчі, один із яких умовний, при цьому фінансовий штраф було скасовано.

Також частково задоволено апеляції щодо інших епізодів: штраф для Федерації футболу Марокко за поведінку болбоїв зменшено до 50 тисяч доларів, а за інцидент із лазером — до 10 тисяч. Водночас штраф у 100 тисяч доларів за втручання у роботу VAR залишено без змін.