Інше

Федерація футболу Сенегалу готує звернення до Спортивного арбітражного суду в Лозанні та наполягає на замороженні вручення трофея Марокко.

Федерація футболу Сенегалу різко відреагувала на рішення Апеляційного комітету CAF, який присудив технічну перемогу у фіналі Кубка Африки-2025 збірній Марокко. Організація офіційно звернулася до CAF із вимогою негайно призупинити виконання цього рішення.

У своїй позиції сенегальська сторона наполягає, що вердикт апеляційного органу є юридично необґрунтованим, непропорційним і таким, що підриває принципи спортивної справедливості. Федерація також вимагає заморозити процедуру передачі трофея Марокко до остаточного вирішення справи.

Окрім цього, Федерація футболу Сенегалу оголосила про намір у найкоротші терміни звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, щоб оскаржити рішення CAF та захистити свої інтереси.

Повний текст заяви Федерації футболу Сенегалу:

"Федерація футболу Сенегалу сьогодні отримала повідомлення про рішення, ухвалене 17 березня 2026 року Апеляційним комітетом Конфедерації африканського футболу у справі DC23316. Це провадження було ініційоване після подання скарги під час матчу №52 Кубка африканських націй у Марокко-2025 між збірними Сенегалу та Марокко.

Цим рішенням Апеляційний комітет CAF визнав апеляцію Федерації футболу Марокко прийнятною та задовольнив її. Таким чином, було скасовано рішення Дисциплінарного комітету CAF на підставі того, що право сторони, яка подала апеляцію, бути вислуханою нібито не було належним чином забезпечене під час первинного розгляду.

Апеляційний комітет також дійшов висновку, що поведінка збірної Сенегалу підпадає під дію статей 82 та 84 регламенту турніру. У зв’язку з цим CAF визнав, що Федерація футболу Сенегалу порушила статтю 82, та присудив команді технічну поразку з рахунком 0:3 на користь Федерації футболу Марокко відповідно до статті 84.

Федерація футболу Сенегалу засуджує це рішення, вважаючи його несправедливим, безпрецедентним і неприйнятним, таким, що дискредитує африканський футбол. З метою захисту своїх прав і інтересів сенегальського футболу Федерація найближчим часом розпочне процедуру оскарження в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Федерація підтверджує свою незмінну відданість принципам чесної гри та спортивної справедливості і буде інформувати громадськість про подальший розвиток подій".