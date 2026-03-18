Український форвард пропустить найближчі матчі через травму.

Головний тренер Андерлехта Жеремі Таравель прокоментував стан здоров’я українського нападника Данили Сікана.

За словами французького наставника, 24-річний форвард має проблеми з привідним м’язом і не зможе допомогти команді в найближчих матчах. У клубі вирішили діяти обережно, щоб футболіст повністю відновився до вирішального етапу сезону.

"Данило має проблеми з привідним м’язом. Ми дотримуємося обережності й хочемо, щоб він був у формі до плей-оф", — цитує слова Таравеля видання anderlecht-online.be.

Данило Сікан приєднався до Андерлехта у січні 2026 року, перейшовши з Трабзонспора за 4 мільйони євро. Відтоді українець провів шість матчів у складі бельгійського клубу, однак поки не відзначився результативними діями.