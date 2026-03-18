Український форвард пропустить найближчі матчі через травму.
Данило Сікан, Getty Images
18 березня 2026, 11:55
Головний тренер Андерлехта Жеремі Таравель прокоментував стан здоров’я українського нападника Данили Сікана.
За словами французького наставника, 24-річний форвард має проблеми з привідним м’язом і не зможе допомогти команді в найближчих матчах. У клубі вирішили діяти обережно, щоб футболіст повністю відновився до вирішального етапу сезону.
"Данило має проблеми з привідним м’язом. Ми дотримуємося обережності й хочемо, щоб він був у формі до плей-оф", — цитує слова Таравеля видання anderlecht-online.be.
Данило Сікан приєднався до Андерлехта у січні 2026 року, перейшовши з Трабзонспора за 4 мільйони євро. Відтоді українець провів шість матчів у складі бельгійського клубу, однак поки не відзначився результативними діями.