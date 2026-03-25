Спір навколо фіналу турніру дійшов до Лозани.

Федерація футболу Сенегалу подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо рішення визнати Марокко переможцем Кубка африканських націй-2025. Про це повідомляє The Guardian.

CAS підтвердив, що отримав апеляцію 25 березня. Сенегальська сторона вимагає скасувати рішення Африканської конфедерації футболу та повернути титул збірної Сенегалу, яка спочатку виграла фінал за спортивним принципом.

Скандал виник після вирішального матчу турніру, в якому Сенегал переміг Марокко з рахунком 1:0. Наприкінці гри сенегальські футболісти залишили поле на знак протесту проти призначеного пенальті у доданий час. Після 17-хвилинної паузи матч було відновлено, а сам пенальті не було реалізовано. Згодом Сенегал забив переможний м’яч в овертаймі.

Втім, після апеляції марокканської сторони CAF ухвалила рішення зарахувати Сенегалу технічну поразку, визнавши, що команда фактично відмовилася від гри. У підсумку перемогу 3:0 було присуджено Марокко.

У Сенегалі різко розкритикували це рішення, назвавши його несправедливим і таким, що шкодить репутації африканського футболу. Тепер остаточну крапку в цьому резонансному конфлікті має поставити CAS, рішення якого буде остаточним і обов’язковим до виконання.