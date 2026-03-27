Інше

Наставник Румунії перевершив досягнення Алана Тейлора.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу встановив новий історичний рекорд. Про це повідомляє Transfermarkt.

80-річний фахівець став найстарішим тренером національної збірної в історії футболу. Рекорд було зафіксовано під час матчу плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Туреччини (0:1), коли Луческу було 80 років і 7 місяців.

Таким чином, румунський тренер перевершив попереднє досягнення Алана Тейлора, який очолював збірну Островів Кука у віці 80 років і 6 місяців.

Луческу розпочав свою тренерську кар’єру ще у 1979 році, коли очолив Корвінул. За довгі роки роботи він встиг попрацювати з низкою відомих клубів, зокрема донецьким Шахтарем та київським Динамо, залишивши чималий слід і в українському футболі.