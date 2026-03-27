Легендарний аргентинець став першим діючим спортсменом в історії з трибуною на власній домашній арені.

Інтер Маямі оголосив, що східна трибуна на новому стадіоні клубу буде названа на честь Ліонеля Мессі. Про це повідомляє офіційний сайт американського клубу.

Таким чином, аргентинський нападник став першим спортсменом в історії, який продовжує виступати на домашньому стадіоні з трибуною, названою на його честь. У клубі підкреслили, що це рішення є унікальним і відображає значення Мессі для команди та МЛС.

"Традиційно подібні вшанування звертаються до минулого, але ця трибуна народжена з теперішнього моменту. Це про те, що ми бачимо зараз, коли Ліонель виходить на поле", — йдеться в заяві клубу.

Нова арена Інтер Маямі буде офіційно відкрита 4 квітня. Саме там розміститься трибуна Leo Messi Stand, яка охоплюватиме значну частину східної сторони стадіону.

Мессі виступає за Інтер Маямі з 2023 року, ставши ключовою фігурою в історичних успіхах клубу, зокрема у завоюванні перших трофеїв в історії команди та встановленні низки рекордів результативності.

38-річний аргентинець виграв Кубок ліг-2023, кубок переможців регулярного чемпіонату МЛС-2024, кубок переможців Східної конференції МЛС-2025 та Кубок МЛС-2025. Також він став найкращим бомбардиром та асистентом в історії команди, маючи 82 голи та 53 асисти в 94 матчах в усіх турнірах.