Легендарний аргентинець став першим діючим спортсменом в історії з трибуною на власній домашній арені.
Ліонель Мессі, Getty Images
27 березня 2026, 21:54
Інтер Маямі оголосив, що східна трибуна на новому стадіоні клубу буде названа на честь Ліонеля Мессі. Про це повідомляє офіційний сайт американського клубу.
Таким чином, аргентинський нападник став першим спортсменом в історії, який продовжує виступати на домашньому стадіоні з трибуною, названою на його честь. У клубі підкреслили, що це рішення є унікальним і відображає значення Мессі для команди та МЛС.
"Традиційно подібні вшанування звертаються до минулого, але ця трибуна народжена з теперішнього моменту. Це про те, що ми бачимо зараз, коли Ліонель виходить на поле", — йдеться в заяві клубу.
Нова арена Інтер Маямі буде офіційно відкрита 4 квітня. Саме там розміститься трибуна Leo Messi Stand, яка охоплюватиме значну частину східної сторони стадіону.
Мессі виступає за Інтер Маямі з 2023 року, ставши ключовою фігурою в історичних успіхах клубу, зокрема у завоюванні перших трофеїв в історії команди та встановленні низки рекордів результативності.
38-річний аргентинець виграв Кубок ліг-2023, кубок переможців регулярного чемпіонату МЛС-2024, кубок переможців Східної конференції МЛС-2025 та Кубок МЛС-2025. Також він став найкращим бомбардиром та асистентом в історії команди, маючи 82 голи та 53 асисти в 94 матчах в усіх турнірах.