Скандал не вщухає.

Генеральний секретар Конфедерації Африканського футболу Верон Мосенго-Омба подав у відставку на тлі скандалу з Кубком Африки.

"За більш ніж 30 років міжнародної професійної кар'єри, присвяченої просуванню футболу в ідеальній формі, який об'єднує людей, виховує та дає надію, я вирішив піти з посади генерального секретаря CAF, щоб присвятити себе більш особистим проектам.

Тепер, коли я зміг розвіяти підозри, які намагалися на мене навести деякі люди, я можу піти зі спокійною душею і без жодних обмежень, залишивши конфедерацію процвітаючою, як ніколи.

Я щиро дякую президенту CAF Патрісу Мотсепе, моїм командам і всім тим, хто прямо або опосередковано допоміг CAF і африканському футболу досягти реального і помітного прогресу. Сподіватимемося, що досягнутий прогрес буде тривалим і стійким», – йдеться у заяві Мосенго-Омба.

Мосенго-Омба обіймав посаду генерального секретаря CAF з 2021 року.