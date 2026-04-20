Іспанці вирвали трофей після нічиєї в основний час і драматичної серії одинадцятиметрових.

Реал Мадрид U-19 став переможцем Юнацької ліги УЄФА сезону-2025/26, здолавши у фіналі однолітків з Брюгге. Основний час зустрічі завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися іспанці — 4:2.

Команда з Мадрида активніше розпочала поєдинок і відкрила рахунок на 23-й хвилині. Хакобо Ортега вдало зіграв на добиванні після передачі Хесуса Фортеа. До перерви Мадрид контролював гру та мав нагоди збільшити перевагу, однак воротар бельгійців Аргус Ванден Дріссхе неодноразово рятував свою команду.

У другому таймі юнацька команда Брюгге додала і зуміла зрівняти рахунок. На 64-й хвилині Тіан Корен прорвався лівим флангом і асистував Тобіасу Лунду Єнсену, який спокійно реалізував момент і перевів гру в серію пенальті.

У післяматчевій лотереї нерви міцнішими виявилися у гравців Реала. Корен і Наїм Аменгаї не реалізували свої удари, тоді як мадридці діяли впевнено. Вирішальний пенальті забив Дієго Агуадо та приніс своїй команді трофей.

U-19. Брюгге — Реал Мадрид* 1:1 (пен. — 2:4)

Голи: Лунд Єнсен, 64 — Ортега, 23