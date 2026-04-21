Клуб розглядає поступове залучення 16-річного форварда до першої команди.

Ан-Наср розглядає можливість залучення Кріштіану Роналду-молодшого до тренувань із першою командою вже з наступного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Наразі юний нападник виступає у структурі академії саудівського клубу, а його розвиток перебуває під пильним контролем тренерського штабу. У червні футболісту виповниться 16 років, і в Ан-Насрі оцінюють варіанти подальшого прогресу гравця.

За інформацією джерела, у клубі прагнуть вибудувати для нього чіткий план розвитку, який поєднуватиме поступове підвищення рівня конкуренції та довгострокову перспективу. Саме тому варіант із тренуваннями разом із основною командою розглядається як один із ключових кроків.

Остаточне рішення залежатиме від прогресу футболіста в найближчі місяці, однак уже зараз такий сценарій виглядає цілком реалістичним.