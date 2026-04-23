Легендарний екскапітан є головним кандидатом на посаду наставника національної команди.

Збірна Словаччини може найближчим часом отримати нового головного тренера, і головним претендентом на цю роль вважається Марек Гамшик.

38-річний фахівець, який завершив ігрову кар’єру у 2023 році, вже має досвід роботи в національній команді — протягом останніх сезонів він входив до тренерського штабу, виконуючи функції асистента та менеджера.

Очікується, що остаточне рішення щодо його призначення буде ухвалене найближчим часом. Для Гамшика це може стати першим досвідом роботи головним тренером на дорослому рівні.

Колишній півзахисник є справжньою легендою словацького футболу: він провів 138 матчів за збірну та забив 26 голів, довгий час залишаючись її капітаном. На клубному рівні найбільших успіхів досяг у складі Наполі, де став одним із символів команди.

Нагадаємо, збірна Словаччини вилетіла з відбору ЧС-2026 від Косово.