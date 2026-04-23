Культове суботнє шоу припинить своє існування наприкінці поточного сезону через падіння телевізійних рейтингів та масовий перехід аудиторії на цифрові платформи.

Британський мовник BBC Sport офіційно оголосив про завершення випуску однієї з найвідоміших спортивних телепрограм — Football Focus. Суботнє шоу, яке з 1974 року традиційно готувало вболівальників до футбольних вихідних завдяки аналітиці, ексклюзивним інтерв'ю та передматчевим історіям, вийде в ефір востаннє наприкінці цього сезону.

Головною причиною такого рішення стала зміна звичок аудиторії. Сучасні глядачі все частіше віддають перевагу цифровим платформам та контенту на вимогу, через що показники класичного лінійного телебачення для Football Focus неухильно падали з 2018 року.

Директор BBC Sport Алекс Кей-Єльскі підкреслив історичну значущість проєкту Football Focus була надзвичайно важливою програмою в історії BBC Sport і відіграла ключову роль у розповіді історій гри для цілих поколінь глядачів.

"Це рішення відображає постійні зміни у взаємодії аудиторії з футболом та наше прагнення вдосконалювати способи надання контенту, щоб охопити вболівальників, де б вони не знаходилися".

З наступного сезону відбудуться суттєві зміни у суботньому розкладі BBC One: Програма Келлі Сомерс "Інтерв'ю з футболом" переміститься на слот о 12:45 (за британським часом). Цього сезону гостями проєкту вже ставали Букайо Сака, Бернарду Сілва, Уго Екітіке, Майкл Каррік та Емма Гейз.

Шоу "Остаточний рахунок" з Джейсоном Мохаммадом розпочинатиметься раніше — о 15:45. Водночас BBC Sport планує масштабне розширення цифрової присутності, включаючи запуск ексклюзивних шоу на YouTube, щоб зробити футбольний контент ще доступнішим та інтерактивнішим.

Програма розпочала свій шлях у 1974 році як частина Grandstand (тоді вона мала назву "Футбольний огляд", яку представив Сем Літч). Після перейменування на Football Focus її обличчям на довгі 20 років став колишній воротар Арсеналу Боб Вілсон.

У різні роки крісло ведучого займали такі відомі постаті, як Стів Райдер, Гарі Лінекер, Рей Стаббс, Маніш Бхасін та Ден Вокер (який вів шоу 12 років). Останньою ведучою в історії програми стане Алекс Скотт, яка керувала ефіром протягом останніх п'яти років.

Попри закриття шоу, вона залишається ключовою фігурою BBC Sport. За словами Кей-Єльскі, Скотт працюватиме на чоловічому чемпіонаті світу-2026, жіночому мундіалі-2027, висвітлюватиме жіночу Суперлігу, а також стане обличчям нового таємного проєкту мовника.

Сама Алекс Скотт тепло попрощалася з програмою у своєму Instagram:

"Це було неймовірно особливо, і для мене було честю бути ведучою протягом п'яти років. Це була така важлива частина мого життя — працювати з одними з найкращих людей у цій сфері, як на екрані, так і за лаштунками".