Півзахисник Реала вклав майже мільйон фунтів у франшизу Бірмінгем Фенікс.

Центральний півзахисник мадридського Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем прокоментував своє рішення інвестувати у крикетну франшизу Бірмінгем Фенікс, придбавши частку клубу.

За наявною інформацією, футболіст вклав близько 800 тисяч фунтів стерлінгів за 1% акцій команди, ставши частиною інвестиційної групи, яка також пов’язана з його рідним футбольним клубом Бірмінгем Сіті.

Сам Беллінгем зізнався, що рішення було для нього очевидним і пов’язаним передусім із особистими емоціями:

"Коли у мене з’явилася можливість долучитися, я навіть не замислювався двічі і дуже радий стати частиною цього проєкту.

Я люблю Бірмінгем. Я дуже вдячний за все, що вони для мене зробили. Увесь Бірмінгем, принаймні його половина! Та й узагалі весь регіон Вест-Мідлендс. Саме там я провів значну частину свого футбольного і крикетного життя, але особливо виділяю Бірмінгем через клуб, за який я виступав.

Для мене Бірмінгем Сіті — це найкраща команда, через яку я міг пройти свій шлях, і найкращий клуб, який я міг підтримувати. Саме там я отримав найкраще виховання — і у футболі, і в житті", — цитує слова Беллінгема talkSPORT.

Зазначимо, що інтерес англійця до крикету не є випадковим: у дитинстві він виступав за юнацьку команду Гаглі (Hagley), а також неодноразово підкреслював свою симпатію до цього виду спорту.