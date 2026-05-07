Керманич Баварії прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.
Венсан Компані, Getty Images
07 травня 2026, 09:10
Мюнхенська Баварія напередодні зіграла внічию проти французького Парі Сен-Жермен у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та за підсумком двох протистоянь залишила турнір.
Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.
"Звісно, нам зараз сумно, бо ми програли цю дуель із невеликим відставанням за рахунком. Ми грали на рівних з ПСЖ і в таких іграх дрібниці мають значення.
Наш перший тайм сьогодні був хорошим, ми відчували себе кращою командою на полі й часто потрапляли в небезпечні зони. Але ПСЖ дуже добре захищався від флангових передач. Вони також були дуже активними в контратаках.
Навіть попри те, що ми створювали небезпечні ситуації, вони стежили за тим, щоб ми не завдали жодного небезпечного удару по воротах.
Основою успіху завжди є енергія, і команда знову її показала. На жаль, ми не у фіналі. Ми повинні поважати те, що грали проти чудового суперника. Після цієї гри Ліга чемпіонів для нас закінчилась, але буде ще один момент, ще одна можливість себе показати в цьому сезоні — фінал Кубка Німеччини, і це чудова мотивація для мене.
Рівень обох команд сьогодні був дуже й дуже високим. ПСЖ має шалену якість. Вони, мабуть, були найкращою командою в Європі впродовж останніх двох років. Ми грали з Парижем п'ять разів за цей час — ми двічі виграли, двічі програли та один раз зіграли внічию. Ми перепробували все, мушу вам сказати.
Сьогодні я вітаю ПСЖ. Але ми обов’язково спробуємо ще раз наступного сезону", — заявив бельгійський фахівець.
Французький Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня в Будапешті зустрінеться з лондонським Арсеналом.