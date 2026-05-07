Ліга чемпіонів

Керманич Баварії прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія напередодні зіграла внічию проти французького Парі Сен-Жермен у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та за підсумком двох протистоянь залишила турнір.

Баварія — ПСЖ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, ​​нам зараз сумно, бо ми програли цю дуель із невеликим відставанням за рахунком. Ми грали на рівних з ПСЖ і в таких іграх дрібниці мають значення.

Наш перший тайм сьогодні був хорошим, ми відчували себе кращою командою на полі й часто потрапляли в небезпечні зони. Але ПСЖ дуже добре захищався від флангових передач. Вони також були дуже активними в контратаках.

Навіть попри те, що ми створювали небезпечні ситуації, вони стежили за тим, щоб ми не завдали жодного небезпечного удару по воротах.

Основою успіху завжди є енергія, і команда знову її показала. На жаль, ми не у фіналі. Ми повинні поважати те, що грали проти чудового суперника. Після цієї гри Ліга чемпіонів для нас закінчилась, але буде ще один момент, ще одна можливість себе показати в цьому сезоні — фінал Кубка Німеччини, і це чудова мотивація для мене.

Рівень обох команд сьогодні був дуже й дуже високим. ПСЖ має шалену якість. Вони, мабуть, були найкращою командою в Європі впродовж останніх двох років. Ми грали з Парижем п'ять разів за цей час — ми двічі виграли, двічі програли та один раз зіграли внічию. Ми перепробували все, мушу вам сказати.

Сьогодні я вітаю ПСЖ. Але ми обов’язково спробуємо ще раз наступного сезону", — заявив бельгійський фахівець.

Французький Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня в Будапешті зустрінеться з лондонським Арсеналом.