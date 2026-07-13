Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Перша битва за місце у фіналі мундіалю пройде 14 липня.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівської бригади на перший матч 1/2 фіналу ЧС-2026 між збірними Франції та Іспанії.

Головним арбітром призначено сальвадорця Івана Бартона, якому допомагатимуть Давід Моран та Антоніо Пупіро. Резервний рефері буде Гленн Нюберг зі Швеції.

До цього 35-річний сальвадорець обслуговував матчі Туреччина – Парагвай (0:1), Японія – Швеція (1:1) та Швейцарія – Колумбія (0:0, пен 4:3).

Нагадаємо, матч Франція – Іспанія відбудеться завтра, 14 липня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.