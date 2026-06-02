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Після роботи асистентом легендарний івуарієць готовий до першого самостійного виклику.

Колишній півзахисник Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре близький до початку самостійної тренерської кар'єри.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, 43-річний фахівець незабаром може очолити Слован Братислава. Якщо призначення відбудеться, це стане першим досвідом роботи Туре на посаді головного тренера.

Yaya Touré está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Slovan de Bratislava. pic.twitter.com/6saC0KjJh6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 2, 2026

Після завершення ігрової кар'єри івуарієць поступово здобував тренерський досвід у ролі асистента. Він працював у штабах донецького Олімпіка, Ахмата, Стандарда Льєж, а також у збірній Саудівської Аравії. Крім того, Туре працював із молодими футболістами в академії Тоттенгема.

Як гравець Яя Туре залишив яскравий слід у світовому футболі. На початку кар'єри він виступав за Металург Донецьк, після чого захищав кольори Беверена, Олімпіакоса, Монако, Барселони, Манчестер Сіті та китайського Ціндао.

Нагадаємо, нині за Слован виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, який нещодавно отримав виклик до збірної України вперше за останні три роки.