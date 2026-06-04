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Український хавбек продовжить кар'єру у Греції.

Новоспечений півзахисник АЕКа Олександр Зубков попрощався з турецьким Трабзонспором після свого переходу до грецького клубу.

"Настав час прощатися з цим неймовірним клубом, але моє серце сповнене вдячності. З першого ж дня мого прибуття до Трабзона я відчув себе як удома. Незабутні вболівальники на стадіоні Папара Парк – ваша пристрасть, енергія та безумовна підтримка – це те, що я завжди пам'ятатиму.

Я хочу подякувати своїм товаришам по команді, тренерському штабу, керівництву та всім, хто невпинно працював за лаштунками. Ми боролися разом, розділяли неймовірні моменти та вдосконалювалися від гри до гри. Я завжди пам'ятатиму кожен гол, кожну перемогу та кожен матч, де ми викладалися на полі на повну", — написав Зубков у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що Зубков перебрався до АЕКа за чотири мільйони євро, підписавши контракт до літа 2030 року.