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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 червня 2026 року.

Завершилася 1565 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- 7 червня о 2:10 російський "Shahed" частково зруйнував будівлю приймання контейнерів у Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива на Київщині. На момент удару паливо там не зберігалося, а радіаційний фон у нормі. Наслідки атаки СБУ кваліфікувала як воєнний злочин і відкрила кримінальне провадження, а МАГАТЕ направило інспекторів для оцінки збитків.

- Financial Times писало, що 21 травня в Києві президент України Володимир Зеленський просив російського олігарха Абрамовича передати путіну, що він готовий провести з ним двосторонню зустріч. Пізніше Зеленський підтвердив це і заявив, що приїзд Абрамовича не був таємницею, і що олігарх хотів зрозуміти, на що Україна готова піти, коли справа дійде до мирних переговорів. Український президент наголосив на тому, що Україна не буде поступатися Донбасом.

- У Чернівецькій області під час екскурсії понад 30 дітей одночасно вийшли на дерев’яний міст через річку Виженка. Міст не витримав навантаження й упав у річку разом з дітьми. Унаслідок падіння шестеро дітей зазнали травм, їх госпіталізували до медзакладів Чернівців. Попередньо, у них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

- 6 червня Китай оголосив про проведення спеціальної морської операції у водах на схід від Тайваню після того, як Японія і Філіппіни оголосили переговори щодо делімітації морських кордонів на схід від Тайваню. На думку Китаю, це є серйозним порушенням його територіального суверенітету й морських прав та інтересів. Тож Міністерство транспорту Китаю організувало спеціальну операцію з контролю за морським рухом.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку цієї доби на фронті зафіксовано 196 бойових зіткнень. Протягом дня агресор завдав 50 авіаційних ударів, застосувавши 148 керованих авіабомб. Крім того, для вогневого ураження наших позицій та прилеглих населених пунктів загарбники залучили 6242 дрони-камікадзе та здійснили 2338 обстрілів із різних видів озброєння.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням 1 КАБ, здійснив 64 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанських Хуторів та в напрямку Охрімівки. Три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку загарбники один раз атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили 15 спроб ворога просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману. Ще одне бойове зіткнення залишається активним.

На Слов’янському напрямку Сили оборони повністю нівелювали вісім спроб загарбників прорватися вперед поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну наступальну дію окупаційних військ в напрямку Тихонівки.

Сили оборони на Костянтинівському напрямку успішно відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог провів 26 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Сергіївка, Новопавлівка. Дотепер тут триває три бойових зіткнення. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 40 окупанти, ще 13 осіб поранено. Наші воїни знешкодили один засіб РЕБ, одиницю автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки та два склади боєприпасів ворога. Також пошкоджено один танк, два автомобілі, три гармати та 11 укриттів особового складу противника. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 274 ворожих безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися вперед у районі Тернового, Вороного та в бік Добропілля. Дотепер там триває два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 28 атак окупантів поблизу населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного, три бойові зіткнення продовжуються.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших ділянках фронту ситуація залишається контрольованою, суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!