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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 червня 2026 року.

Завершилася 1563 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Обмін полоненими

Україна повернула з російської неволі 185 військових та одного цивільного. Серед звільнених — захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також бійці з різних напрямків фронту.

🔸 Смертельна ДТП у Києві

Авто Mercedes на великій швидкості в’їхало в підземний перехід. Загинули четверо людей (двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець), ще троє травмовані. Водій (у важкому стані) раніше неодноразово притягувався за перевищення швидкості та був учасником чотирьох ДТП.

🔸 путін відповів на лист Зеленського

Глава рф заявив, що поки не бачить сенсу в зустрічі, та назвав перемовини "переливанням з пустого в порожнє". Він також закликав російських військових: "Працюйте, браття". Зеленський назвав відповідь "слабкою" та закликав посилювати санкції проти рф.

🔸 Вибух у порту Румунії (Констанца)

Причиною став морський безпілотник, "що використовувався у війні в Україні". Жертв немає. У ВМС ЗСУ пояснили, що дрон втратив управління.

📌 Інші новини:

США: Палата представників ухвалила нову допомогу Україні та санкції проти рф (попри опір республіканців).

Азербайджан заявляє про 5 загиблих громадян внаслідок удару по суднах в Азовському морі.

путін заявив, що рф нібито захопила територію в чотири рази більшу за площу України (очевидна обмовка або маніпуляція).

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 64 авіаційні удари, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5833 дрони-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог да рази атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 20 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка та Часів Яр.

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 — поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога та склад боєприпасів ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, 28 укриттів особового складу та один пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили 10 ворожих атак у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Прилук, Злагоди, Залізничного та у бік Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили атаку у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені.

Значить, грошей у росії має стати менше, а тиску на росію – більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!