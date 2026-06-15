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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 червня 2026 року.

Завершилася 1572 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Президент України домовився із очільником США про зустріч на саміті G7. Тим часом у путіна також заявили про розмову з президентом США.



🔸 Українські військові вдарили по нафтовій базі у Рибінську Ярославльської області рф, а також по підприємству "Азот" в Тульському регіоні. У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху.



🔸 Окупанти намагаються створити «буферну зону» на кордоні з Україною, тому активність ДРГ суттєво знизилася — ДПСУ.



🔸 Українська каноїстка Людмила Лузан завершила виступ на чемпіонаті Європи-2026 із веслування, здобувши чотири золоті медалі турніру.



🔸 У Бразилії внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули шестеро людей, серед них — американський співак Олівер Трі.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень.



Противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 238 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 45 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького.



На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Новоплатонівка, Курилівка.



На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 14 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.



На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.



На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.



Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка. Одне боєзіткнення наразі триває.



На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 34 окупанти, ще 21 – поранено; знищено склад ПММ, склад боєприпасів, вісім одиниць автомобільної та десять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено один пункт управління БпЛА, чотири одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, три артилерійські системи, 98 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 295 безпілотних літальних апаратів різних типів.



На Олександрівському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі Олександрограда.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного. Наразі тривають три боєзіткнення.



На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні ми в Україні оприлюднили свіжі дані від розвідок – про звіти та документи, які кладуть на стіл російському керівнику. Неприємні для нього звіти – і то ще не повністю правдиві. Рейтинги і Путіна, і його правлячої партії знижуються, і дуже відчутно. І тенденцію не змінити – він про це повинен знати і повинен це відчувати, особливо відповідаючи негативно на наші пропозиції зустрічі, перемовин і реального закінчення війни.

І звісно, вдячний кожному нашому воїну і всім українцям, які захищають позиції нашої держави, які працюють на Україну, які допомагають нам відстоювати національні українські інтереси. Цього літа треба бути всім максимально ефективними і активними – жодного дня не втрачаємо і жодної можливості. Розраховуємо на результати від наступного тижня і працюємо на це. Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!