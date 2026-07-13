Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент ФІФА переконаний, що турнір повинен охоплювати весь світ, аби стимулювати розвиток футболу в менших країнах.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відкрито підтримує ідею подальшого розширення чоловічого Чемпіонату світу. Хоча найближчий турнір 2026 року вперше в історії пройде за участю 48 команд, очільник світового футболу вже закликає думати про масштабніший формат на 64 збірні. Фундаментальний аргумент Інфантіно полягає в тому, що футбол має стати по-справжньому глобальним.

В інтерв'ю швейцарському телеканалу Blue Sport він підкреслив, що турнір не повинен залишатися закритим клубом для традиційних футбольних центрі.

"Організовуючи чемпіонат світу, важливо зробити його для всього світу — не лише для Європи та Південної Америки, а фактично для всіх. Кожній країні має бути дозволено мріяти про участь", — заявив президент ФІФА.

На думку Інфантіно, загальний рівень збірних на планеті стрімко зростає, і завдання ФІФА — підтримувати цю тенденцію, а не обмежувати її жорсткими квотами.

"Ви можете бачити, що якість команд надзвичайно висока, і вона стає дедалі вищою. Якщо не дати меншим країнам шанс взяти участь у чемпіонаті світу, у них не буде стимулу продовжувати вдосконалюватися", — пояснив свою позицію функціонер.

Як приклад важливості залучення нових учасників Інфантіно навів ситуацію з африканським континентом. Він нагадав, що на минулому Мундіалі було представлено лише п'ять команд з Африки, і збільшення кількості місць дасть їм необхідну можливість проявити себе на найвищому рівні. Усі практичні питання щодо роботи формату на 64 команди керівництво ФІФА планує проаналізувати одразу після завершення ЧС-2026.

Незважаючи на ентузіазм Інфантіно, ідея викликає серйозний опір серед інших керівників світового футболу: УЄФА: Александер Чеферін назвав ідею "поганою" як для фінальної частини, так і для відбору. АФК: Президент Азійської конфедерації шейх Салман попередив, що подальше розширення принесе "хаос". КОНКАКАФ: Віктор Монтальяні зазначив, що такий крок зашкодить усій футбольній екосистемі.

Головною перепоною залишається інфраструктура. Проведення турніру на 128 матчів вимагає колосальних ресурсів. ЧС-2026 спільно прийматимуть три країни, ЧС-2030 пройде у шести державах, а здатність Саудівської Аравії самостійно впоратися з потенційним турніром на 64 команди у 2034 році залишається під питанням.

Лише представник робочої групи Білого дому Ендрю Джуліані заявив, що США могли б прийняти такий мега-турнір у 2038 році.Проте стратегія Інфантіно виглядає виграшною для ФІФА з двох причин.

По-перше, турнір на 64 команди дасть путівку на Мундіаль майже третині з 211 асоціацій-членів, що забезпечить президенту величезну політичну підтримку.

По-друге, суттєве збільшення кількості матчів гарантує рекордні доходи, які згодом будуть розподілені між усіма країнами-членами ФІФА.