Англия

Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано — о будущем Пепа Гвардиолы.

Ферран Сориано настаивает, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не покинет команду раньше лета 2021 года.

"Пеп говорил, что его контракт рассчитан еще на два года. Нечего обсуждать. Он останется и покинет клуб в подходящее время. Сити достаточно силен, чтобы пережить любые времени. Но, как говорил Гвардиола – он никуда не уходит".

"АПЛ – лига с высокой конкуренцией. Любая команда может победить любую. Мы недовольны количеством проигранных матчей, но таков футбол", — приводит слова Сориано Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Гвардиола во второй раз дважды за сезон проиграл одной команде в чемпионате.

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