Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано — о будущем Пепа Гвардиолы.
Пеп Гвардиола, Getty Images
29 декабря 2019, 00:51
Ферран Сориано настаивает, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не покинет команду раньше лета 2021 года.
"Пеп говорил, что его контракт рассчитан еще на два года. Нечего обсуждать. Он останется и покинет клуб в подходящее время. Сити достаточно силен, чтобы пережить любые времени. Но, как говорил Гвардиола – он никуда не уходит".
"АПЛ – лига с высокой конкуренцией. Любая команда может победить любую. Мы недовольны количеством проигранных матчей, но таков футбол", — приводит слова Сориано Manchester Evening News.
Ранее сообщалось, что Гвардиола во второй раз дважды за сезон проиграл одной команде в чемпионате.
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