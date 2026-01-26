Англія

Крістал Пелес готовий відпустити француза лише за умови кращої пропозиції та підписання заміни.

Ноттінгем Форест зробив офіційну пропозицію у розмірі 35 мільйонів фунтів за нападника Крістал Пелес Жана-Філіпа Матета. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, погодження особистих умов із 28-річним французьким форвардом не стане проблемою для клубу з Ноттінгема.

Втім, у Крістал Пелес не поспішають ухвалювати рішення щодо трансферу. Клуб готовий розглянути продаж Матета лише у випадку, якщо буде задоволено їхню фінансову оцінку — пакет угоди на суму близько 40 мільйонів фунтів — а також знайдено повноцінну заміну. Серед потенційних варіантів посилення атаки Пелес розглядає, зокрема, Йоргена Странд Ларсена з Вулвергемптона.

Взимку Матета перебуває у полі зору одразу кількох клубів. Раніше повідомлялося про інтерес з боку Астон Вілли, а також про запит Ювентуса, який, утім, відмовився продовжувати переговори через високу трансферну вартість та вік гравця.

У поточному сезоні Премʼєр-ліги Матета провів усі 23 матчі за Крістал Пелес, забивши вісім голів, хоча лише двічі відзначився у своїх останніх 11 поєдинках чемпіонату. Для Ноттінгем Форест можливий трансфер француза є частиною активного пошуку підсилення атаки на тлі травми Кріса Вуда та низької результативності команди.