Норвежець може переїхати до Лондону.
Оскар Бобб, Getty Images
26 січня 2026, 18:53
Лондонський Фулгем працює над трансфером вінгера Манчестер Сіті Оскара Бобба. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, керівництво «дачників» досягло принципової домовленості з футболістом щодо переходу на постійній основі вже цієї зими.
Зазначається, що Фулгем тепер повинен узгодити деталі трансферу з Ман Сіті, хоча з цим не має виникнути серйозних проблем.
Цього сезону Оскар Бобб відіграв за Манчестер Сіті 15 матчів та забив один гол.