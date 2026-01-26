Англія

Норвежець може переїхати до Лондону.

Лондонський Фулгем працює над трансфером вінгера Манчестер Сіті Оскара Бобба. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво «дачників» досягло принципової домовленості з футболістом щодо переходу на постійній основі вже цієї зими.

Зазначається, що Фулгем тепер повинен узгодити деталі трансферу з Ман Сіті, хоча з цим не має виникнути серйозних проблем.

Цього сезону Оскар Бобб відіграв за Манчестер Сіті 15 матчів та забив один гол.