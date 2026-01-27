Англія

Бразильський клуб близький до повернення півзахисника на батьківщину за понад 41 млн євро.

Фламенгу досяг принципової домовленості з лондонським Вест Гемом щодо трансферу атакувального півзахисника Лукаса Пакета. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, бразильський клуб зробив нову пропозицію у розмірі 41,25 мільйона євро, після чого сторони просунулися до фінального узгодження угоди.

Структура виплат ще перебуває на стадії обговорення, однак у Вест Гемі налаштовані оптимістично та очікують завершення трансферу найближчим часом. Раніше лондонці відхилили дві пропозиції Фламенгу щодо 28-річного футболіста.

Лукас Пакета не брав участі в останніх матчах Вест Гема. Він пропустив поєдинок проти Сандерленда, а також не зіграв у матчах Кубка Англії та Премʼєр-ліги раніше в січні — зокрема через проблеми зі спиною. Востаннє бразилець виходив на поле 6 січня у грі проти Ноттінгем Форест.

У поточному сезоні Пакета провів 19 матчів у всіх турнірах. Загалом за Вест Гем він зіграв 139 поєдинків, у яких забив 23 голи та віддав 15 результативних передач. Його контракт із клубом чинний до червня 2027 року.

Раніше півзахисник неодноразово фігурував у трансферних чутках — зокрема, минулого літа інтерес до нього проявляла Астон Вілла, а у 2023 році Манчестер Сіті. Той потенційний перехід до манчестерського гранда не відбувся через розслідування Футбольної асоціації Англії, з якого Пакета був повністю виправданий у 2025 році.

Фламенгу є чинним чемпіоном Бразилії, здобувши титул Серії A у 2025 році та випередивши Палмейрас на три очки.