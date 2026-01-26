Форвард результативно почав і новий сезон.
Раян Вітор, Getty Images
26 січня 2026, 11:44
Бразильський футбол виростив ще одного перспективного забивного нападника — принаймні в цьому переконують представники місцевого Васко да Гама, коли говорять проти 19-річного Раяна Вітора.
Футболіст у минулому сезоні забив 20 голів та віддав один асист за 57 матчів, а вже новий футбольний рік розпочав із дублю в першому ж матчі.
Це виявилось переконливим для англійського Борнмута, який зрештою не вагався, коли викладав 35 млн євро + певний відсоток від наступного продажу в якості пропозиції щодо гравця.
Повідомляється, що сторони вже досягли домовленості й найближчим часом п’ятирічний контракт Раяна з "вишнями" буде підписано.