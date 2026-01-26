Англія

Форвард результативно почав і новий сезон.

Бразильський футбол виростив ще одного перспективного забивного нападника — принаймні в цьому переконують представники місцевого Васко да Гама, коли говорять проти 19-річного Раяна Вітора.

Футболіст у минулому сезоні забив 20 голів та віддав один асист за 57 матчів, а вже новий футбольний рік розпочав із дублю в першому ж матчі.

Це виявилось переконливим для англійського Борнмута, який зрештою не вагався, коли викладав 35 млн євро + певний відсоток від наступного продажу в якості пропозиції щодо гравця.

Повідомляється, що сторони вже досягли домовленості й найближчим часом п’ятирічний контракт Раяна з "вишнями" буде підписано.