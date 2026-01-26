Англія

Черговий молодий талант на контракті з "пенсіонерами".

Лондонський Челсі оформив підписання контракту з лівим захисником Їсой Алао з Шеффілд Венсдей. Про це повідомляє офіційний сайт «синіх».

Зазначається, що 17-річний тінейджер підписав трудову угоду з лондонським клубом до 30 червня 2028-го року.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Челсі заплатив «совам» 575 тисяч євро за перехід талановитого захисника.

Алао пройшов через академію клубу Шеффілд Венсдей та дебютував за основну команду у серпні минулого року. З того часу він провів пʼять матчів за «сов».