Колишній одноклубник суперзірок відзначив їхні сильні сторони.

Анхель Ді Марія визнав, що Кріштіану Роналду "значно" перевершує Ліонеля Мессі з точки зору професіоналізму, але все одно вважає свого співвітчизника найкращим гравцем планети.

37-річний форвард, який виступав разом із Роналду в Реалі Мадрид з 2010 по 2014 рік та грав поруч із Мессі в ПСЖ і збірній Аргентини, пояснив:



"Кріштіану працював над тим, щоб стати номер один, його трудова етика неймовірна. Мессі ж має дар від Бога бути найкращим".

Ді Марія також назвав Кіліана Мбаппе найкращим гравцем світу у 2026 році, відзначивши його постійну ефективність та вплив на гру:



"Кіліан роками серед найкращих і щодня доводить, що він серед величний".

Аргентинець провів 166 матчів з Роналду в Реалі та 141 гру з Мессі у ПСЖ і збірній, тому його оцінка ґрунтується на багаторічному досвіді гри з обома суперзірками.