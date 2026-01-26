Англія

Англійський фахівець хоче бачити "сухі" перемоги.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився після перемоги над Крістал Пелес (3:1) в матчі 23-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Гра сподобалася. На цьому стадіоні завжди важко, Крістал Пелес – дуже хороша команда. Розчаровує те, що ми не зберегли ворота сухими протягом останніх десяти хвилин, ми над цим працюватимемо. Але я побачив багато приємних моментів.

Я хотів, щоб ми провели три сухі матчі поспіль. І ми мали шанси на це. Команда вела 3:0, показуючи, до речі, дуже гарну та професійну гру в гостях. Граючи проти суперника, що залишився в меншості, ти, якщо хочеш бути стабільно хорошим, маєш бути сильним протягом усієї гри.

Але я не хочу це обговорювати, хочу поговорити про хороше, бо позитиву було дуже багато. Ми починали оборонятися ще в лінії нападу, дуже добре пресингували, виглядали організованими.

Я розмовляв з хлопцями про їхнє ставлення до справи. Віддаю їм належне. Їхнє ставлення не було поганим до того, як прийшов я, але я просто відчув, що треба звернути на це увагу, якщо потрібно максимально швидко щось змінити.

Ми чудово реагували на втрату м'яча та контрпресингували. Коли супернику вдавалося провести м'яч вперед, гравці швидко поверталися в захист, щоб відібрати м'яч. Це чудовий початок.

Ми можемо краще працювати з м'ячем, особливо якщо говорити про перший тайм. Але якщо говорити про командну гру, то це був дуже, дуже сильний матч», – сказав Росеньйор.