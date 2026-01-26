Англія

Важка поразка "канонірів".

Один з лідерів лондонського Арсеналу Букайо Сака висловився після поразки від Манчестер Юнайтед (2:3) в рамках 23-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт «канонірів».

«Думаю, ми не показали свій найкращий футбол протягом усієї гри, і це засмучує. Це був дуже важливий матч, від якого багато залежало. Тяжка поразка, але ми повинні триматися разом.

Наступного тижня знову вийдемо на поле та постараємося повернутися до переможної серії. У футболі ти можеш забити, а можеш пропустити, все залежить від твоєї реакції після цього.

Звичайно, ми хотіли б виграти з рахунком 2:0, але нам не вдалося це зробити. Загалом ми не надто задоволені своєю грою», — заявив Сака.