Англія

24-річний грецький голкіпер приєднався до англійського клубу до кінця сезону з опцією викупу за 18,5 млн євро.

Англійський Борнмут офіційно оголосив про підписання грецького воротаря Хрістоса Мандаса на правах оренди з Лаціо до завершення поточного сезону.

24-річний голкіпер приєднався до римського клубу влітку 2023 року, перейшовши з грецького ОФІ. Відтоді Мандас провів 33 матчі у складі "орлів" у всіх турнірах.

Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/jUDRWt1daY — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Хрістос також має досвід виступів за національну збірну Греції — він двічі виходив на поле у складі головної команди та захищав кольори країни на всіх юнацьких рівнях, починаючи з U16.

У Борнмуті грецький воротар конкуруватиме за місце в основному складі з сербом Джордже Петровичем.

За інформацією джерел, оренда Мандаса обійдеться англійському клубу у 1,5 мільйона євро. Угода також передбачає опцію викупу за 18,5 мільйона євро, яка може бути активована за умови досягнення певної кількості зіграних матчів до кінця сезону.