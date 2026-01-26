Англія

Ветеран команди віддав належне молодому фахівцю.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився після перемоги над лондонським Арсеналом (3:2) в рамках 23-го туру АПЛ.

«Прийшов Майкл Каррік і добре з нами попрацював. Він привніс свіжу енергію, і команда по-справжньому пожвавішала. Усі, напевно, думали, що у двох важких матчах з Манчестер Сіті та Арсеналом ми не наберемо багато очок, але ми виграли обидві гри.

Очевидно, тепер, із поверненням гравців з Кубка Африки, наш склад розширився. З лави запасних виходять такі гравці, як Матеус Кунья, який, я впевнений, не дуже задоволений статусом запасного в останніх двох матчах – я знаю, який він, і що він хоче грати, – але я маю сказати, що Кунья відіграв вирішальну роль у цих двох матчах. Він вийшов на поле в поєдинку з Ман Сіті та змінив хід гри, багато чого змінив і сьогодні. Це лише показує, який у нас склад та наскільки талановиті гравці атаки, які можуть вийти на поле та зробити різницю.

Вболівальники заслужили на це. Останні два роки були для них важкими, і такі результати, як проти Ман Сіті та Арсеналу – це те, на що вони заслуговують», – сказав Магвайр.