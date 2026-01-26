Англія

Боротьба за чемпіонство в Англії продовжується.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після поразки від Манчестер Юнайтед (2:3) в матчі 23-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Коли ми програємо, я беру відповідальність на себе і маю захищати гравців. Ми просто подарували перемогу. Якщо хочеш вигравати, потрібно проходити через такі моменти, не можна чекати на перемогу в кожній грі. Це неможливо.

Відрив у турнірній таблиці вкрай малий. Тепер нам потрібно відреагувати та подивитися, на що ми здатні. Найближча гра – у Лізі чемпіонів проти Кайрата. В ній ми маємо продемонструвати всю свою силу. З Манчестер Юнайтед ми були не на своєму рівні і поплатилися за це», – сказав Артета.

Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ, але відрив від найближчих переслідувачів (Ман Сіті та Астон Вілла) скоротився до чотирьох очок.