В рамках 36-го тура АПЛ Вест Хэм на своем поле принимал Уотфорд.

В стартовом составе хозяев вышел Марк Нобл. Для 33-летнего футболиста этот матч стал 500-м в карьере за Вест Хэм.

Mark Noble makes his 500th appearance for West Ham United tonight.



Congratulations on an incredible achievement, Skipper. We know what this club means to you ❤️ pic.twitter.com/kjezjb9MMV