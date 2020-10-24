Против Вест Хэма с первых минут выйдут те же люди, которые играли с Порту.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
24 октября 2020, 13:56
Хосеп Гвардиола объявил состав на матч шестого тура Премьер-лиги против Вест Хэма. Он полностью совпал с тем, который начинал с первых минут игру против Порту в Лиге чемпионов.
Впервые с октября 2017 года испанский тренер не произвел ни одного изменения в стартовых составах. С тех прошло 172 поединка, подсчитал BT Sport.
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко, как и вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, остался на скамейке запасных.
Следить за ходом матча Вест Хэм — Манчестер Сити вы можете в текстовой онлайн-трансляции Football.ua. Игра начнется в 14:30.