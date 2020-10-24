Англия

Против Вест Хэма с первых минут выйдут те же люди, которые играли с Порту.

Хосеп Гвардиола объявил состав на матч шестого тура Премьер-лиги против Вест Хэма. Он полностью совпал с тем, который начинал с первых минут игру против Порту в Лиге чемпионов.

Впервые с октября 2017 года испанский тренер не произвел ни одного изменения в стартовых составах. С тех прошло 172 поединка, подсчитал BT Sport.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко, как и вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, остался на скамейке запасных.

Следить за ходом матча Вест Хэм — Манчестер Сити вы можете в текстовой онлайн-трансляции Football.ua. Игра начнется в 14:30.