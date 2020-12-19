Англия

Пеп дал комментарий после победы в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о победе над Саутгемптоном в АПЛ (0:1).

"Мы выглядели лучше, чем Саутгемптон. Вели игру во втором тайме, но не смогли забить. Чуть не поплатились за это. Наш соперник не позволял играть компактно. Эта команда хороша тем, что не позволяет показывать игру своим соперникам. Тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль отлично справляется со своей работой".

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"Мы добились хорошего результата. Эта победа воодушевит парней перед игрой с Арсеналом. Мы безупречно сыграли в защите. В минувшем сезоне были с этим проблемы, но приход Диаша придал нам уверенности. Стоунз начал играть лучше. Я завидую Саутгемптону. Они могут пригласить фанатов на матч, а мы, к сожалению, нет", — цитирует Гвардиолу ВВС.

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