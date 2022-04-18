Нападник прокоментував черговий хет-трик у кар’єрі.
Кріштіану Роналду, Getty Images
18 апреля 2022, 11:10
Минулими вихідними Манчестер Юнайтед здобув видовищну перемогу над Норвічем у матчі 33-го туру англійської Прем’єр-ліги (3:2).
Манчестер Юнайтед — Норвіч 3:2 Відео голів та огляд матчу
Усі три голи "Червоних дияволів" у цій грі опинилися на рахунку нападника Кріштіану Роналду, для якого цей хет-трик став вже 60 у професійній кар’єрі.
Окрім того, португалець зумів установити черговий статистичний рекорд, а також наздогнав Ліонеля Мессі за черговим статистичним показником.
При цьому, Кріштіану був максимально скромним під час оцінки власного досягнення: "30 хет-триків до 30 років та 30 — після. Час розбалансувати ваги", — оптимістично заявив 37-річний виконавець.
У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє в гостях проти Ліверпуля.