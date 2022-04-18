Англия

Нападник прокоментував черговий хет-трик у кар’єрі.

Минулими вихідними Манчестер Юнайтед здобув видовищну перемогу над Норвічем у матчі 33-го туру англійської Прем’єр-ліги (3:2).

Манчестер Юнайтед — Норвіч 3:2 Відео голів та огляд матчу

Усі три голи "Червоних дияволів" у цій грі опинилися на рахунку нападника Кріштіану Роналду, для якого цей хет-трик став вже 60 у професійній кар’єрі.

Окрім того, португалець зумів установити черговий статистичний рекорд, а також наздогнав Ліонеля Мессі за черговим статистичним показником.

30 hat-tricks before 30 and 30 hat-tricks after 30. It’s time to unbalance the scale! 💪🏽 pic.twitter.com/McgGZBmzyh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 17, 2022

При цьому, Кріштіану був максимально скромним під час оцінки власного досягнення: "30 хет-триків до 30 років та 30 — після. Час розбалансувати ваги", — оптимістично заявив 37-річний виконавець.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє в гостях проти Ліверпуля.