Колишній гравець Ліверпуля Стен Коллімор розповів про тему алкоголю у футбольному світі, запропонувавши футбольним клубам заборонити його вживання своїм гравцям.

"Реакція на статтю, яку я написав про Джека Гриліша минулого тижня, була величезною, і багато хто погодився, що йому потрібно обмежити свої вечірки, щоб забезпечити максимальний результат від свого таланту, але також багато не погоджуються.

Я сподіваюся, що незабаром він прислухається до моєї поради. Як би шалено це не звучало для людей, які не займаються спортом. Насправді я хотів би, щоб футбольні клуби взагалі заборонили вживати алкоголь гравцям.

Наука зрозуміла – алкоголь серйозно знижує спортивні результати, тому Кріштіану Роналду, Златан Ібрагімович та Джеймс Мілнер утримуються від цього.

Я розумію, що у футболі, де коротке міжсезоння, спокуса напитися дуже навіть у тих, хто майже не п'є протягом сезону. І це нелегко для таких гравців, як Гриліш, Філ Фоден чи будь-який інший молодий футболіст.

Andy Robertson is spending his summer partying with Jack Grealish in Las Vegas.



Not a combination we thought we’d see 😂😂 pic.twitter.com/9obiZzV4Ys