Півзахисник Фенербахче та збірної Туреччини Озан Туфан став гравцем Халл Сіті.

Футболіст підписав трирічний контракт, який має опцію продовження ще на один рік.

Відзначимо, що хавбек виступав за Фенербахче із 2015 року, зігравши за цей період 182 матчі, в яких забив 21 гол та віддав 24 результативні передачі.

✍️ We are delighted to announce the signing of Ozan Tufan on a three-year deal, with a club option of a further year, subject to obtaining a work permit!



Welcome to Hull City, @Ozan! 🇹🇷

#hcafc