Англія

Форма виконана в незвичному для англійського колективу червоно-чорному забарвленні.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від компанії Puma виконане в незвичайних червоно-чорних кольорах у вигляді діагональних смуг.

A City classic, reborn 🖤❤️



Our 2022/23 @pumafootball Away Kit has arrived



Available now! — Manchester City (@ManCity) July 19, 2022

Прес-служба клубу зазначає, що форма натхненна успіхом "городян" у фіналі Кубка Англії 1969 року, а також фіналах Кубка англійської Ліги та Кубка володарів кубків у 1970 році.

Нагадаємо, новий розіграш англійської Прем'єр-ліги команда Хосепа Гвардіоли розпочне виїзним поєдинком проти Вест Гема. Зустріч відбудеться 7 серпня.

Раніше повідомлялося, що Зінченко домовився з Арсеналом про контракт та пройде медогляд.