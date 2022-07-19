Форма виконана в незвичному для англійського колективу червоно-чорному забарвленні.
ФК Манчестер Сіті
19 липня 2022, 12:39
Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2022/23.
Нове екіпірування від компанії Puma виконане в незвичайних червоно-чорних кольорах у вигляді діагональних смуг.
Прес-служба клубу зазначає, що форма натхненна успіхом "городян" у фіналі Кубка Англії 1969 року, а також фіналах Кубка англійської Ліги та Кубка володарів кубків у 1970 році.
Нагадаємо, новий розіграш англійської Прем'єр-ліги команда Хосепа Гвардіоли розпочне виїзним поєдинком проти Вест Гема. Зустріч відбудеться 7 серпня.
Раніше повідомлялося, що Зінченко домовився з Арсеналом про контракт та пройде медогляд.