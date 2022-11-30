Англія

Скандальна сага у Англії продовжується далі.

Футболіста Прем'єр-ліги, якого підозрюють у двох зґвалтуваннях, звільнили під заставу до початку січня.

Це останнє продовження столичною поліцією застави гравця, яка мала закінчитися наприкінці листопада. Спочатку його заарештували в липні та відправили під заставу до початку жовтня, продовживши з початкової дати в серпні, перш ніж було прийнято заяву про продовження його звільнення під заставу до кінця листопада.

Наприкінці липня правоохоронні органи підтвердили, що не будуть вживати подальших заходів щодо ймовірного правопорушення, скоєного гравцем у червні 2021 року, але розслідування ще двох звинувачень досі триває. Спочатку гравця заарештували за підозрою в зґвалтуванні жінки, яке нібито сталося в червні цього року, його взяли під варту та далі заарештували за підозрою у двох інших зґвалтуваннях, які, як стверджується, мали місце у квітні 2021 року та червні 2021 року проти наразі іншої жінки.

Гравець не називається з юридичних причин, але в цьому сезоні був постійним членом першої команди свого клубу. У липні клуб підтвердив, що він не буде відсторонений до оголошення остаточного вироку суду.

Раніше The Guardian повідомляв , що восени минулого року клубу гравця стало відомо про звинувачення у зґвалтуванні проти нього. Про це звинувачення було повідомлено в Метрополіс у серпні 2021 року, але, здається, це не вплинуло на його статус у команді. У березні цього року правоохоронні органи відкрили розслідування цього та іншого ймовірного зґвалтування гравцем тієї ж жінки, про яке вона повідомила в лютому. Розслідування триває.