Англія

Травми ключових новачків завадили клубу повноцінно використати потенціал дорогих підписань.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував ситуацію з літніми трансферами команди, наголосивши, що клуб поки не може повною мірою скористатися вкладеними коштами через серйозні травми новачків.

За словами наставника, одразу кілька футболістів, на яких розраховували в новому сезоні, надовго вибули з обойми. Нападник Александер Ісак, придбаний за 125 мільйонів фунтів, пропустить щонайменше два місяці через перелом ноги. Центральний захисник Джованні Леоні, трансфер якого обійшовся у 35 мільйонів євро, отримав розрив хрестоподібних зв’язок і вибув до кінця сезону. Також захисник Джеремі Фрімпонг, куплений за 35 мільйонів євро, пропустив близько двох місяців через травму.

"Я думаю, багато хто вже встиг сказати, скільки грошей ми витратили. Але, на жаль, не всіма витраченими коштами ми змогли скористатися, і це пов'язано з травмами цих гравців", — заявив Слот.

