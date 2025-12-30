Англія

"Орли" активно працюють над трансфером Бреннана Джонсона, який втратив місце у старті "шпор".

Крістал Пелес продовжує перемовини щодо переходу футболіста Тоттенгема Бреннана Джонсона. 24-річний валлієць не входить до планів Томаса Франка як гравець основного складу, що породило чутки про його можливий трансфер уже в січні.

У стані "орлів" сподіваються оперативно закрити угоду. Крістал Пелес готовий запропонувати за вінгера близько 35 млн фунтів стерлінгів. Зазначається, що сам Джонсон незадоволений браком ігрової практики у Тоттенгемі, проте наразі не поспішає остаточно залишати клуб.

У нинішній кампанії валлієць встиг відзначитися чотирма забитими м'ячами у 21 поєдинку в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем не планує зимовий трансфер Горецки.