Аутсайдер АПЛ шукає способи посилити команду перед другою половиною сезону.

Півзахисник Хайдука Ніко Сігур може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного хавбека збірної Канади зацікавлений Вулвергемптон, який вже розпочав переговори щодо можливого трансферу гравця.

Також наголошується, що окрім "вовків", гравцем цікавляться й інші клуби з топ-5 ліг Європи.

Цього сезону Сігур провів 22 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Після 18 турів Вулвергемптон набрав лише два очки і займає останнє місце в АПЛ.