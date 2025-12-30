Англія

Спеціаліст працював у штабі Арне Слота та допоміг клубу виграти АПЛ 2024/25.

Пресслужба Ліверпуля офіційно оголосила про відхід тренера зі стандартних положень Аарона Бріггса. Спеціаліст залишив клуб по ходу сезону, попри те, що входив до тренерського штабу, який допоміг команді здобути золото АПЛ у сезоні 2024/25.

У заяві клубу зазначається, що Бріггс приєднався до Ліверпуля в липні 2024 року, спочатку обійнявши посаду тренера з індивідуального розвитку гравців, а згодом працював у штабі головного тренера Арне Слота.



"Він зробив свій внесок у чемпіонський титул минулого сезону. Ми дякуємо Аарону за його роботу та бажаємо всього найкращого в майбутньому", — йдеться в офіційному повідомленні.

За інформацією англійських ЗМІ, рішення про розставання було ухвалене на тлі вкрай невдалої статистики команди під час розіграшу стандартних положень. За цим показником Ліверпуль входить до числа найгірших команд Прем’єр-ліги. Зокрема, одним із ключових епізодів став пропущений гол з кутового у матчі проти Вулвергемптона (2:1).

Після тієї гри проблему публічно визнав капітан команди Вірджил ван Дейк:



"Факт залишається фактом — ми пропускаємо занадто багато голів після стандартів, і це боляче. У більшості випадків вирішальною стає друга фаза, саме вона нас карає", — зазначив захисник, наголосивши на необхідності покращення роботи в цьому компоненті.

Наразі Ліверпуль посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 32 очки. Свій наступний матч мерсисайдці проведуть 1 січня 2026 року — вдома проти Лідса в рамках 19-го туру чемпіонату.