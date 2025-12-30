ВІВТОРОК, 30 ГРУДНЯ, 22:15 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Мікеля Артети підходить до гри в статусі лідера турнірної таблиці. Після непростої, але такої потрібної перемоги над Брайтоном (2:1) Арсенал зберіг своє перше місце та довів серію перемог до п’яти поспіль у чемпіонаті. Особливо переконливо лондонці виглядають на Емірейтс: дев’ять перемог у десяти останніх домашніх матчах АПЛ — найкращий показник клубу на цій арені з 2022 року.

Втім, ігрова стабільність не завжди означає легкі перемоги. Арсенал не раз змушений був "вигризати" результат, а кадрові проблеми в обороні додають головного болю тренерському штабу. Відсутність Тімбера, Калафіорі та Бена Вайта змушує Артету маневрувати, тоді як повернення Габріела стало важливим підсиленням перед зустріччю з одним із найрезультативніших нападів ліги.

Астон Вілла приїжджає до Лондона з приголомшливою серією — 11 перемог поспіль у всіх турнірах і вісім виграних матчів АПЛ поспіль, що є найкращим показником клубу за понад століття. Підопічні Унаї Емері демонструють неймовірний характер: 18 очок, відіграних з програшних позицій у чемпіонаті, — абсолютний рекорд поточного сезону.

Перемога над Челсі на Стемфорд Брідж (2:1) лише підкреслила силу Вілли. "Джокер" Оллі Воткінс, який вийшов з лави запасних і оформив дубль, готовий знову стати ключовою фігурою, тим більше що він стабільно забиває на Емірейтс. Попри кадрові втрати — дискваліфікації Кеша та Бубакара Камара, а також травми Мінгза й Торреса — бірмінгемці залишаються надзвичайно небезпечними, особливо з урахуванням принципового тренерського фактора: Емері завжди із задоволенням псує чемпіонські амбіції свого колишнього клубу — і він спробує зробити це знову.