Німеччина

Після важкої травми, отриманої на клубному ЧС, півзахисник готується до повноцінного повернення на поле в січні.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала продовжує процес реабілітації після серйозного ушкодження. За інформацією журналіста Bild Тобі Альтшеффля, хавбек повертатиметься до гри поступово, щоб уникнути будь-яких ускладнень. Планується, що вже у січні футболіст розпочне повноцінні тренування, а наприкінці місяця зможе взяти участь у офіційних матчах.

Клубний медичний штаб ретельно контролюватиме інтенсивність навантажень, збільшуючи їх крок за кроком. Сам Мусіала ставить за мету набрати оптимальну форму до початку матчів плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що 22-річний гравець зазнав перелому малогомілкової кістки та вивиху гомілки ще у липні під час клубного чемпіонату світу. Травма сталася внаслідок зіткнення з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою у чвертьфінальному матчі проти ПСЖ.

Очікується, що перші ігрові хвилини Мусіала може отримати вже 6 січня у товариській зустрічі проти РБ Зальцбург.