Хавбек Барселони пропустив гру з Вільяреалом через дискомфорт у підколінному сухожиллі і повернеться на поле 3 січня 2026 року.

Півзахисник Барселони Педрі не зміг зіграти в останньому матчі року проти Вільяреала (2:0) через дискомфорт у підколінному сухожиллі.

За інформацією AS, хавбек повністю відновився і зможе взяти участь у наступному поєдинку проти Еспаньйола, який відбудеться 3 січня 2026 року. Крім того, після травми плеча до складу Барселони має повернутися Дані Ольмо.

У цьому сезоні Педрі провів 19 матчів у всіх турнірах за Барселону, забив два голи та віддав шість результативних передач.

Наразі Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії з 46 очками, випереджаючи Реал на чотири пункти.